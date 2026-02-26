Hilari Klinton svedočila da se ne seća da je upoznala Epstina, nije znala ništa o njegovim zločinima

Bivša državna sekretarka SAD Hilari Klinton je danas rekla poslanicima Predstavničkog doma Kongresa SAD koji su je saslušali u selu kod Njujorka, da nije imala saznanja o zločinima pokojnog finansijera i podvodača Džefrija Epstina ili Epstinove nekadašnje devojke Gilejn Maksvel.

Danas su počela dvodnevna saslušanja koja će obuhvatiti i bivšeg predsednika Bila Klintona. "Nisam znala o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sećam se da sam ikada srela Epstina", rekla je Hilari Klinton u uvodnoj reči koju je prenela na društvenim mrežama. Here is my opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee today. pic.twitter.com/NZSF2epcI5 Saslušanja iza zatvorenih vrata u rodnom gradu Klintonovih, Čapaki, tipično mirnom