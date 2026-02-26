Orban traži da EU obavi inspekciju naftovoda Družba, za koji tvrdi da ga blokira Ukrajina

Orban traži da EU obavi inspekciju naftovoda Družba, za koji tvrdi da ga blokira Ukrajina

Mađarski premijer Viktor Orban zatražio je danas da EU obavi inspekciju blokiranog naftovoda Družba, preko koga ide ruska nafta Mađarskoj i Slovačkoj, a usred rastućih tenzija sa Ukrajinom.

U pismu predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti Orban je rekao da je cilj te inicijative da se olakša blagovremeno rešenje tog pitanja, pošto je Mađarska zbog, kako ona tvrdi, ukrajinske blokade tog naftovoda, odbila da odobri EU zajam od 90 milijardi evra Ukrajini i usvajanje 20. paketa sankcija EU Rusiji, prenosi Gardijan. Orban je zatražio da misija uključi stručnjake iz Mađarske i Slovačke, koja je takođe pogođena prekidom isporuka nafte preko tog
