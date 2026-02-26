U Knjaževcu i Lučanima proglašena lista vladajuće koalicije

N1 Info pre 51 minuta  |  Beta
U Knjaževcu i Lučanima proglašena lista vladajuće koalicije

Izborna komisija opštine Knjaževac proglasila je prvu izbornu listu za izbore za odbornike koji će biti održani u Knjaževcu 29. marta.

Proglašena je izborna lista koalicije koju čine Srpska napredna stranka (SNS), Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS), Srpska radikalna stranka (SRS), Srpska stranka Zavetnici i Ujedinjena seljačka stranka, koja će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti pod imenom "Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica", objavio je Glas Zaječara. Prvi na listi je predsednik
Izborne liste koalicije oko SNS proglašene u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima i Knjaževcu

Koalicija SNS, SPS, radikali i SNP danas predala listu za izbore. Predaji nije prisustvovao Aleksandar Milikić

Proglašene izborne liste kolacije oko SNS u Knjaževcu, Kladovu i Lučanima

U Lučanima proglašena izborna lista koalicije oko SNS

Lista „Aleksandar Vučić – Bajina Bašta naša porodica!“ pod brojem 1 na lokalnim izborima

I u Lučanima proglašena izborna lista

U Knjaževcu proglašena lista vladajuće koalicije

Doktor Popević: Dačićevo stanje stabilnije ali i dalje teško

Macut sa predstavnicima Škole nacionalne odbrane o unapređenju sistema obrazovanja

Izborne liste koalicije oko SNS proglašene u Bajinoj Bašti, Kuli,Smederevskoj Palanci i Lučanima

Izborne liste koalicije oko SNS proglašene u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti, Kuli, Lučanima i Knjaževcu

Milićević: Vlada i SPS se neće oglašavati o zdravstvenom stanju Ivice Dačića mimo medicinskih biltena

