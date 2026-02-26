U Knjaževcu i Lučanima proglašena lista vladajuće koalicije

Izborna komisija opštine Knjaževac proglasila je prvu izbornu listu za izbore za odbornike koji će biti održani u Knjaževcu 29. marta.

Proglašena je izborna lista koalicije koju čine Srpska napredna stranka (SNS), Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS), Srpska radikalna stranka (SRS), Srpska stranka Zavetnici i Ujedinjena seljačka stranka, koja će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti pod imenom "Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica", objavio je Glas Zaječara. Prvi na listi je predsednik