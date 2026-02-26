Počela treća runda pregovora SAD i Irana u Ženevi

U Ženevi je danas je počela treća runda pregovora SAD i Irana.

Kao i tokom prethodne dve runde, pregovara se indirektno, uz posredovanje ministra spoljnih poslova Omana Sajida Badra bin Hamad Al-Busaidija, javlja iranska državna agencija IRNA. SAD predstavlja delagacija na čelu sa specijalnim izaslanikom Stivenom Vitkofom i zetom predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom, dok iransku delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Abas Aragči. Predsastanak i koordinacija uoči runde Aragči i Al-Busaidi su se sastali u Ženevi u