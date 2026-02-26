Vučić iz Astane: Očekujem da potpišemo deset sporazuma sa predsednikom Kazahstana u petak

Vučić iz Astane: Očekujem da potpišemo deset sporazuma sa predsednikom Kazahstana u petak

Očekujem da potpišemo deset sporazuma sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žormatom Tokajevim u petak, i to je pravljenje temelja na kojima ćemo da gradimo veliku kuću prijateljstva od interesa za obe zemlje, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Astane gde boravi u dvodnevnoj poseti.

Predsednik Srbije naveo je da je imao večeru sa predsednikom Kazahstana. "Velika je čast za mene i Srbiju da vas čeka predsednik Vlade na aerodromu, da vas prate suhoji kroz kazahstansku te. Očekujem da sutra s predsednikom Tokajevim potpišemo 10 sporazuma i to je pravljenje temelja na kojima ćemo da gradimo veliku kuću prijateljstva od interesa za obe zemlje", naglasio je Vučić. Dodao je da je Kazahstan uspešan u svemu što radi. "U petak očekujemo i sastanke
