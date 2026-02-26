Đurić: Srbija uvažena u SAD, postoji rešenost da se razvija saradnja sa našom zemljom

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Đurić: Srbija uvažena u SAD, postoji rešenost da se razvija saradnja sa našom zemljom

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija uvažena u Vašingtonu i da se stavovi Srbije uzimaju u obzir i istakao da su su izmišljotine navodi da je u Vašington došao kako bi SAD prenele tajni dokument o priznavanju Kosova.

Dodao je da u SAD postoji rešenost i opredeljenje da se razvija saradnja sa Srbijom. "Postoji poštovanje za srpski narod i meni je drago zbog toga. Da li su nam stavovi uvek identični, istorijski, poslednje tri decenije i nisu bili, ali činjenica je da imamo priliku sa ovom administracijom, sa administracijom predsednika (Donalda) Trampa, da podignemo odnose na nivo strateškog dijaloga. I kao ministar spoljnih poslova, sa mandatom predsednika Vučića, sa željom naše
KosovoPriznavanje KosovaVašingtonMarko ĐurićDonald Trampsrbijasad

