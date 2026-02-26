Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje u Ukrajini, ne na rokove

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija smatra ključnim rešavanje izazova mirnog rešenja u Ukrajini i da se ne fokusira na bilo kakve rokove. "Jeste li čuli nešto od nas o rokovima? Mi nemamo rokove, mi imamo ciljeve.

Radimo na njima", rekao je Sergej Lavrov, odgovarajući na pitanje novinara o vremenskom okviru za mirovno rešenje, preneo je TASS. Takođe je naveo da eskalacija nuklearne retorike uoči pregovora o Ukrajini proizlazi iz negodovanja zbog toga što nema mogućnosti da Rusija izgubi u trenutnoj situaciji. "Verovatno su uznemireni što im ništa ne ide od ruke, mislim. A cilj je ponovo da Rusija izgubi. Oni govore: 'Ukrajina pobeđuje'. Pa, ako oni to tako vide", rekao je