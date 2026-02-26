Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje u Ukrajini, ne na rokove

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje u Ukrajini, ne na rokove

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija smatra ključnim rešavanje izazova mirnog rešenja u Ukrajini i da se ne fokusira na bilo kakve rokove. "Jeste li čuli nešto od nas o rokovima? Mi nemamo rokove, mi imamo ciljeve.

Radimo na njima", rekao je Sergej Lavrov, odgovarajući na pitanje novinara o vremenskom okviru za mirovno rešenje, preneo je TASS. Takođe je naveo da eskalacija nuklearne retorike uoči pregovora o Ukrajini proizlazi iz negodovanja zbog toga što nema mogućnosti da Rusija izgubi u trenutnoj situaciji. "Verovatno su uznemireni što im ništa ne ide od ruke, mislim. A cilj je ponovo da Rusija izgubi. Oni govore: 'Ukrajina pobeđuje'. Pa, ako oni to tako vide", rekao je
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina i SAD u Ženevi o mirovnim pregovorima i podršci

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina i SAD u Ženevi o mirovnim pregovorima i podršci

RTV pre 21 minuta
Lavrov komentarisao ruske rokove i zadatke

Lavrov komentarisao ruske rokove i zadatke

Vesti online pre 16 minuta
Nova runda pregovora na pomolu: Ukrajina i SAD se sastaju u Ženevi

Nova runda pregovora na pomolu: Ukrajina i SAD se sastaju u Ženevi

Telegraf pre 6 minuta
Rusija i Ukrajina razmenile tela poginulih vojnika

Rusija i Ukrajina razmenile tela poginulih vojnika

Blic pre 52 minuta
Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje, ne na rokove; nova razmena poginulih vojnika

Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje, ne na rokove; nova razmena poginulih vojnika

RTS pre 1 sat
Lavrov o rešavanju ukrajinske krize: Moskva nema rokove, već zadatke koje treba izvršiti

Lavrov o rešavanju ukrajinske krize: Moskva nema rokove, već zadatke koje treba izvršiti

Sputnik pre 1 sat
Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje u Ukrajini, ne na rokove

Lavrov: Rusija fokusirana na mirno rešenje u Ukrajini, ne na rokove

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaSergej LavrovRusija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina i SAD u Ženevi o mirovnim pregovorima i podršci

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina i SAD u Ženevi o mirovnim pregovorima i podršci

RTV pre 21 minuta
Ostavka šefa Svetskog ekonomskog foruma zbog Epstina

Ostavka šefa Svetskog ekonomskog foruma zbog Epstina

BBC News pre 7 minuta
Studija: Vegetarijanci stariji od 80 ređe dožive 100 godina

Studija: Vegetarijanci stariji od 80 ređe dožive 100 godina

NIN pre 11 minuta
EK objavila sporazum o Gibraltaru postignut između EU, Španije i Velike Britanije

EK objavila sporazum o Gibraltaru postignut između EU, Španije i Velike Britanije

NIN pre 15 minuta
Lavrov komentarisao ruske rokove i zadatke

Lavrov komentarisao ruske rokove i zadatke

Vesti online pre 16 minuta