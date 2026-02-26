Harem Girls na PZE: Otkrile koje pevačice su im finansijski pomogle oko nastupa VIDEO

Harem Girls su nastupile u drugoj polufinalnoj večeri, zajedno sa Ivanom Krunić.

One su pesmom "Bom bom" razmrdale sve u studiju i izazvale ovacije. Neposredno pred nastup, one su priznale koje pevačice su im pomagale. Kako su istakle, Zorja im je pomagala oko pevačkog dela, a osim nje, Marija Šerifoić i Sanja Vučić su im pomogle finansijski. A post shared by nova.rs showbiz (@nova.rs_showbiz) Šta su još pričale, poslušajte u video-prilogu u tekstu.