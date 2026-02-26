Oglasio se Partizan povodom Džabarija Parkera, sve je sada rešeno

Košarkaški klub Partizan oglasio se povodom situacije sa Džabarijem Parkerom na kojeg se već neko vreme ne računa.

Džabari Parker će u nastavku tekuće sezone igrati za Huventud iz Badalone. "Tim iz Španije će do kraja sezone preuzeti deo plate za igrača koji je početkom sezone potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom. U prethodnim nedeljama, Parker je trenirao individualno sa ciljem da dostigne adekvatnu formu, a sada će u timu Huventuda imati priliku za potvrdu na terenu", saopštio je Partizan. Džabari Parker je svojevremeno bio drugi pik na NBA draftu, au Partizan je stigao