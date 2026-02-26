Stanković napravio jednu promenu, za Lil legenda počinje utakmicu

Nova pre 29 minuta
Stanković napravio jednu promenu, za Lil legenda počinje utakmicu

Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 18.45 revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila na stadionu "Rajko Mitić".

Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila sa 1:0 i ima prednost pred ovaj duel. Pobednik će u osmini finala igrati protiv Liona ili Aston Vile, što će u petak odrediti žreb od 13 časova. Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Entoni Tejlor; pic.twitter.com/ylP2kcfzrK Umesto Lučića, koji je suspendovan, na terenu je Vasilije Kostov. A za Lil će na teren od prvog minuta Olivije Žiru. Dobro došli na uživo prenos meča Crvene zvezde i Lila! Sve detalje sa stadiona "Rajko
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Zvezda protiv Lila za osminu finala Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

Zvezda protiv Lila za osminu finala Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

RTS pre 27 minuta
UŽIVO: SK pogodio Zvezdin tim, Lil čeka pakao na Marakani

UŽIVO: SK pogodio Zvezdin tim, Lil čeka pakao na Marakani

Sport klub pre 27 minuta
Paladino poručio: Krstović pokazao kako se nosi dres Atalante

Paladino poručio: Krstović pokazao kako se nosi dres Atalante

Sport klub pre 8 minuta
Uživo Crvena zvezda - Lil: Dejan Stanković sa dva napadača na Žirua!

Uživo Crvena zvezda - Lil: Dejan Stanković sa dva napadača na Žirua!

Mondo pre 29 minuta
VIDEO Pogledajte gužve ispred "Marakane" pred Lil: Ludnica u Beogradu, svi čekaju sa nestrpljenjem evropski spektakl

VIDEO Pogledajte gužve ispred "Marakane" pred Lil: Ludnica u Beogradu, svi čekaju sa nestrpljenjem evropski spektakl

Nova pre 4 minuta
Crvena zvezda - Lil: Crveno-beli na krcatoj Marakani napadaju osminu finala Lige Evrope! Stanković prelomio - poznati sastavi!

Crvena zvezda - Lil: Crveno-beli na krcatoj Marakani napadaju osminu finala Lige Evrope! Stanković prelomio - poznati sastavi!

Kurir pre 27 minuta
UŽIVO Zvezda napada 1/8 LE - Stanković odredio startnih 11

UŽIVO Zvezda napada 1/8 LE - Stanković odredio startnih 11

B92 pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaŽrebTwitterLiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

KSS: Nećemo menjati uzrasne kategorije, sve dok FIBA ne bude insistirala na tome

KSS: Nećemo menjati uzrasne kategorije, sve dok FIBA ne bude insistirala na tome

Danas pre 5 minuta
Zvezda protiv Lila za osminu finala Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

Zvezda protiv Lila za osminu finala Lige Evrope, poznati sastavi (RTS 1, 18.45)

RTS pre 27 minuta
Mateus pred Lil poslao jasnu poruku: Napravili smo veliki korak, ali predstoji nam još jedan!

Mateus pred Lil poslao jasnu poruku: Napravili smo veliki korak, ali predstoji nam još jedan!

Hot sport pre 23 minuta
UŽIVO: SK pogodio Zvezdin tim, Lil čeka pakao na Marakani

UŽIVO: SK pogodio Zvezdin tim, Lil čeka pakao na Marakani

Sport klub pre 27 minuta
Četiri stvari koje je Kerik promenio u odnosu na Amorima

Četiri stvari koje je Kerik promenio u odnosu na Amorima

Sportske.net pre 29 minuta