Stanković napravio jednu promenu, za Lil legenda počinje utakmicu
Nova pre 29 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 18.45 revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila na stadionu "Rajko Mitić".
Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila sa 1:0 i ima prednost pred ovaj duel. Pobednik će u osmini finala igrati protiv Liona ili Aston Vile, što će u petak odrediti žreb od 13 časova. Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Entoni Tejlor; pic.twitter.com/ylP2kcfzrK Umesto Lučića, koji je suspendovan, na terenu je Vasilije Kostov. A za Lil će na teren od prvog minuta Olivije Žiru. Dobro došli na uživo prenos meča Crvene zvezde i Lila! Sve detalje sa stadiona "Rajko