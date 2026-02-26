Stanković napravio jednu promenu, za Lil legenda počinje utakmicu

Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 18.45 revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila na stadionu "Rajko Mitić".

Zvezda je u prvom meču u Francuskoj slavila sa 1:0 i ima prednost pred ovaj duel. Pobednik će u osmini finala igrati protiv Liona ili Aston Vile, što će u petak odrediti žreb od 13 časova. Stadion: Rajko Mitić; Sudija: Entoni Tejlor; pic.twitter.com/ylP2kcfzrK Umesto Lučića, koji je suspendovan, na terenu je Vasilije Kostov. A za Lil će na teren od prvog minuta Olivije Žiru. Dobro došli na uživo prenos meča Crvene zvezde i Lila! Sve detalje sa stadiona "Rajko