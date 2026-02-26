VIDEO Kako je Zvezda pobedila Efes? Batlerovo veče za pamćenje - ovako se ide ka plej-ofu

Košarkaši Crvene zvezde upisali su važnu pobedu u borbi za plej-of Evrolige, pošto su savladali Efes u Beogradskoj areni sa 91:81 u 29. kolu.

Vodio je beogradski tim skoro celim tokom utakmice, ali je Efes slomljen tek pred kraj. Znalo se da će ovo biti težak meč za crveno-bele, koji su napravili bitan korak ka plej-ofu. Zvezda je bila bolja u skoku, trojke je šutirala čak 12/24, a u ključnim trenucima nije padala i gubila glavu, već odigrala timski na obe strane terena. Bilo je ovo veče za pamćenje Džereda Batlera, koji je postigao sedam trojki, a uloge u ekipi Zvezde su ponovo bile dobro raspoređene.