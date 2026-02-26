"Nedelja slobode na jugu Srbije": Studenti organizovali tribinu o slobodi medija u Pirotu

Plus online pre 1 sat  |  Pirot Plus Online
"Nedelja slobode na jugu Srbije": Studenti organizovali tribinu o slobodi medija u Pirotu
Sinoć je u Hotelu Ana lux održana tribina, u organizaciji Studenata u blokadi Univerziteta u Nišu, u sklopu serije tribina koje će se održati u nekoliko gradova Južne i Jugoistočne Srbije, u svrhu podsticanja javnog dijaloga o ključnim temama lokalne politike i društva, umrežavanja sa lokalnim aktivistima i najave velikog protestnog skupa u Nišu koji je zakazan za 1. mart. Tema pirotske tribine bila je aktuelna medijska situacija u Srbiji i Pirotu, pod nazivom:
Otvori na plusonline.rs

Povezane vesti »

Studenti najavili skup ispred Palate pravde 2. marta: Podrška uhapšenim kolegama nakon Vidovdanskog protesta

Studenti najavili skup ispred Palate pravde 2. marta: Podrška uhapšenim kolegama nakon Vidovdanskog protesta

Glas Zaječara pre 2 sata
Studenti u blokadi organizuju skup porške kolegama koje su uhapšene nakon vidovdanskog protesta

Studenti u blokadi organizuju skup porške kolegama koje su uhapšene nakon vidovdanskog protesta

NIN pre 3 sata
„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

„Njih ne damo“: Studenti u blokadi pozvali 2. marta u 11 sati ispred Palate pravde

Danas pre 12 sati
Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišPirotstudentisloboda medija

Društvo, najnovije vesti »

Politika ministra prosvete - "ako ste nezadovoljni, paljba": Da li će škola prestati da ima važnost?

Politika ministra prosvete - "ako ste nezadovoljni, paljba": Da li će škola prestati da ima važnost?

N1 Info pre 17 minuta
Egipatski radnici se udružuju sa kolegama iz Srbije u borbi za radna prava

Egipatski radnici se udružuju sa kolegama iz Srbije u borbi za radna prava

Mašina pre 2 minuta
Prva presuda u korist prosvetara koji nisu članovi reprezentativnih sindikata: Hoće li na kraju proći kao tetkice?

Prva presuda u korist prosvetara koji nisu članovi reprezentativnih sindikata: Hoće li na kraju proći kao tetkice?

Danas pre 23 minuta
Od sugestija na internetu do plana nacionalnog razvoja

Od sugestija na internetu do plana nacionalnog razvoja

Beta pre 13 minuta
Od sugestija na internetu do plana nacionalnog razvoja

Od sugestija na internetu do plana nacionalnog razvoja

Serbian News Media pre 12 minuta