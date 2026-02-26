Vučić: Ne sa Rubiom, nego sa Svetim Petrom ne bih razgovarao o nezavisnosti Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da mu ne pada na pamet da prihvata bilo kakava priznanja Kosova.

Upitan da prokomentariše reči bivšeg diplomate Nebojše Vujovića da je Marko Đurić u Vašington poslat kako bi ga američki državni sekretar Marko Rubio upoznao sa nekim dokumentima o Kosovu, Vučić kaže da sastanak sa Rubiom uopšte nije bio planiran i da se šef srpske diplomatije sa njim potpuno slučajno sreo. "Ne pada mi na pamet da prihvatam bilo kakva priznanja Kosova. Ne sa Markom Rubiom, nego sa Svetim Petrom da razgovaram o Kosovu. Kosovo je Srbija. Bilo je i