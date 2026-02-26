Kamioni čekaju pet sati na Kelebiji, Batrovcima i Šidu

Na graničnim prelazima u Srbiji nema dužih zadržavanja za automobile, dok kamioni čekaju po pet sati za izlaz iz države na Kelebiji, Batrovcima i Šidu, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamionima je za izlaz iz Srbije potrebno i dva sata na Bezdanu, kao i oko sat i po na Horgošu, koliko im je potrebno i za ulaz u Srbiju na prelazu Preševo. AMSS je naveo da vozače očekuju dobri uslovi za vožnju, ali da se pojačan intenzitet saobraćaja očekuje unutar većih gradova, zbog čega su apelovali na vozače da budu oprezni, posebno u zonama škola. Snega u raskvašenom stanju do pet centimetara ima samo na putevima III prioriteta održavanja na teritoriji