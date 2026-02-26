Peter Mađar ima ubedljivu prednost u narodu: Može li pobediti Viktora Orbana?

Redovni parlamentarni izbori u Mađarskoj, zakazani za 12. april, mogli bi biti ključni za aktuelnog premijera Viktora Orbana.

Prvi put od dolaska na vlast 2010. godine on i njegova stranka Fides suočavaju se sa realnom mogućnošću da izgube vlast, ocenjuju mađarski novinari za portal Magločistač. Prema relevantnim istraživanjima javnog mnjenja, prednost među biračima ima opozicioni lider Peter Mađar, predvodnik novoformirane stranke Tisa. Kako navodi novinar u penziji Gabor Bodiš, Tisa vodi najmanje 10 odsto ispred Fidesa, dok pojedine analize pokazuju i razliku od 12 procenata. "Ta