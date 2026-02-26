Usvojeno više uredbi za podršku prerađivačke delatnosti, zanata i ruralnog turizma

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Usvojeno više uredbi za podršku prerađivačke delatnosti, zanata i ruralnog turizma

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici više uredbi i zaključaka o utvrđivanju programa podrške privredi.

Usvojena je Uredba o utvrđivanju Programa za podsticaj razvoja prerađivačkih kapaciteta u oblasti proizvodnje vina, piva i jakih alkoholnih pića od 100 odsto domaće sirovine u 2026. godini, za koji su predviđena bespovratna sredstva u iznosu od 150 miliona dinara. Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju "de minimis" pomoć i opredeljena su za podršku preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima registrovanim u Agenciji za privredne registre i u
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vlada usvojila podsticajne mere za mlekarstvo, podrška malim proizvođačima

Vlada usvojila podsticajne mere za mlekarstvo, podrška malim proizvođačima

RTS pre 28 minuta
Država oped deli bespovratna sredstva za mali biznis: Evo ko ima pravo da dobije do 150 miliona dinara

Država oped deli bespovratna sredstva za mali biznis: Evo ko ima pravo da dobije do 150 miliona dinara

Kurir pre 2 sata
Bespovratno i do 150 miliona dinara: Usvojena Uredbu o utvrđivanju Programa za podsticaj razvoja proizvodnje vina i piva

Bespovratno i do 150 miliona dinara: Usvojena Uredbu o utvrđivanju Programa za podsticaj razvoja proizvodnje vina i piva

Dnevnik pre 3 sata
Vlada Srbije usvojila više uredbi i zaključaka za podršku privredi

Vlada Srbije usvojila više uredbi i zaključaka za podršku privredi

Forbes pre 4 sati
Podsticaji za žensko preduzetništvo i seoski turizam

Podsticaji za žensko preduzetništvo i seoski turizam

Danas pre 3 sata
Vlada Srbije odobrila više programa podrške privredi i ruralnim zajednicama

Vlada Srbije odobrila više programa podrške privredi i ruralnim zajednicama

In medija pre 3 sata
Stiže 70 miliona dinara za srpske prerađivače voća i povrća: Postoji samo jedan uslov da biste dobili pare

Stiže 70 miliona dinara za srpske prerađivače voća i povrća: Postoji samo jedan uslov da biste dobili pare

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Agencija za privredne registreVlada Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Slučaj generala Simovića: Odavanje tajnih vojnih podataka ili prljav posao VBA po nalogu odozgo

Slučaj generala Simovića: Odavanje tajnih vojnih podataka ili prljav posao VBA po nalogu odozgo

Danas pre 2 minuta
Putevi Srbije: Zbog radova u zoni petlje Autokomanda u Beogradu izmenjen saobraćaj do 24. maja

Putevi Srbije: Zbog radova u zoni petlje Autokomanda u Beogradu izmenjen saobraćaj do 24. maja

Danas pre 48 minuta
Kosmet i ja

Kosmet i ja

Danas pre 58 minuta
MUP: U Beogradu uhapšene dve osobe zbog požara u firmama u Surčinu i na Voždovcu

MUP: U Beogradu uhapšene dve osobe zbog požara u firmama u Surčinu i na Voždovcu

Danas pre 13 minuta
Studija potvrđuje: Ova česta navika pre spavanja utiče na bolji san

Studija potvrđuje: Ova česta navika pre spavanja utiče na bolji san

Danas pre 58 minuta