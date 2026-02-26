VIDEO Upisan u Gisinovu knjigu rekorda: Ovo je film sa najdužim naslovom ikada

Iako ponekad domišljati, izuzetno dugački naslovi umetničkih dela uglavnom su nepraktični.

Publika ih teško pamti pa se u svakodnevnoj upotrebi neizbežno skraćuju, a njihove pune verzije ostaju poznate tek najzagriženijim obožavaocima. Primera radi, album Fione Epl iz 1999. godine, poznat kao "When The Pawn...", zapravo nosi naslov koji je čitava pesma. Njegov puni, zvanični naslov glasi: "When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He’ll Win the Whole Thing 'Fore He Enters the Ring