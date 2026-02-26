VIDEO Upisan u Gisinovu knjigu rekorda: Ovo je film sa najdužim naslovom ikada

Radio 021 pre 28 minuta  |  Index.hr
VIDEO Upisan u Gisinovu knjigu rekorda: Ovo je film sa najdužim naslovom ikada

Iako ponekad domišljati, izuzetno dugački naslovi umetničkih dela uglavnom su nepraktični.

Publika ih teško pamti pa se u svakodnevnoj upotrebi neizbežno skraćuju, a njihove pune verzije ostaju poznate tek najzagriženijim obožavaocima. Primera radi, album Fione Epl iz 1999. godine, poznat kao "When The Pawn...", zapravo nosi naslov koji je čitava pesma. Njegov puni, zvanični naslov glasi: "When the Pawn Hits the Conflicts He Thinks Like a King What He Knows Throws the Blows When He Goes to the Fight and He’ll Win the Whole Thing 'Fore He Enters the Ring
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ovo je film sa najdužim naslovom svih vremena

Ovo je film sa najdužim naslovom svih vremena

Danas pre 33 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Epl

Kultura, najnovije vesti »

VIDEO Upisan u Gisinovu knjigu rekorda: Ovo je film sa najdužim naslovom ikada

VIDEO Upisan u Gisinovu knjigu rekorda: Ovo je film sa najdužim naslovom ikada

Radio 021 pre 28 minuta
Ovo je film sa najdužim naslovom svih vremena

Ovo je film sa najdužim naslovom svih vremena

Danas pre 33 minuta
Skandal iz Prištine tresao Jugoslaviju pre 40 godina: Na Evroviziju htele Lepa Brena i Neda Ukraden, a onda je njena pobeda…

Skandal iz Prištine tresao Jugoslaviju pre 40 godina: Na Evroviziju htele Lepa Brena i Neda Ukraden, a onda je njena pobeda sve šokirala

Kurir pre 13 minuta
Večeras je drugo polufinale PZE 2026: Ovih 12 takmičara će nastupiti, sve smo bliže predstavniku Srbije na Evroviziji (anketa)…

Večeras je drugo polufinale PZE 2026: Ovih 12 takmičara će nastupiti, sve smo bliže predstavniku Srbije na Evroviziji (anketa)

Kurir pre 38 minuta
Uopšte se niste promenili, gospodine Džon Henri Holidej

Uopšte se niste promenili, gospodine Džon Henri Holidej

Velike priče pre 2 sata