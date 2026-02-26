Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Radio sto plus pre 1 sat
Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra
“Ovo je samo nominalni rast zarada. Kupovna moć dinarske protivvrednosti od 1.057 evra je zapravo manja nego što je bila pre nekoliko godina kada je prosečna plata iznosila 500 ili 600 evra”, rekao je Drašković. Prosečna plata u decembru 2025. godine iznosila je, po podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), 1.057 evra (124.089 dinara), a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u januaru 2024, prilikom predstavljanja programa “Skok u budućnost”, najavio da će
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra privid, vrednost joj kao nekad 500-600 evra

Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra privid, vrednost joj kao nekad 500-600 evra

N1 Info pre 47 minuta
Ekonomista o manipulaciji vlasti: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Ekonomista o manipulaciji vlasti: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Nova pre 52 minuta
Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Serbian News Media pre 1 sat
„Prosečna plata od 1.000 evra je privid, ne znači da građani žive bolje“: Porasle plate, ali su skočile i cene

„Prosečna plata od 1.000 evra je privid, ne znači da građani žive bolje“: Porasle plate, ali su skočile i cene

Danas pre 2 sata
Vučić izjavio da je plata u decembru "po prvi put veća od 1.000 evra" - urednica "Biznisa" objašnjava šta je tu problematično…

Vučić izjavio da je plata u decembru "po prvi put veća od 1.000 evra" - urednica "Biznisa" objašnjava šta je tu problematično

N1 Info pre 3 sata
Prosečne plate u četvrtom kvartalu 2025. veće za 12,7% nego pre godinu dana: Najveći skok u javnom sektoru

Prosečne plate u četvrtom kvartalu 2025. veće za 12,7% nego pre godinu dana: Najveći skok u javnom sektoru

Blic pre 5 sati
Prosečna zarada u Srbiji u decembru bila 124.089 dinara, medijalna 90.819

Prosečna zarada u Srbiji u decembru bila 124.089 dinara, medijalna 90.819

BizLife pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKupovna moćPredsednik SrbijeProsečna plataZavod za statistiku

Regioni, najnovije vesti »

NAJAVLJENA VELIKA REKONSTRUKCIJU! Renoviraju se portali, Pavlović najavio i pokrivanje spoljnog bazena

NAJAVLJENA VELIKA REKONSTRUKCIJU! Renoviraju se portali, Pavlović najavio i pokrivanje spoljnog bazena

Glas juga pre 2 minuta
Vlasotinčani skupljaju potpise protiv uništavanja obala Vlasine

Vlasotinčani skupljaju potpise protiv uništavanja obala Vlasine

Jug press pre 2 minuta
Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra privid, vrednost joj kao nekad 500-600 evra

Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra privid, vrednost joj kao nekad 500-600 evra

N1 Info pre 47 minuta
Gradsko veće: Za informisanje 30 miliona dinara, poznati „srećnici“ i bez konkursa

Gradsko veće: Za informisanje 30 miliona dinara, poznati „srećnici“ i bez konkursa

Jug press pre 56 minuta
GODIŠNJICA POTAPANJA SELA ZAVOJ: Meštani čuvaju uspomenu na zavičaj

GODIŠNJICA POTAPANJA SELA ZAVOJ: Meštani čuvaju uspomenu na zavičaj

Pirotske vesti pre 51 minuta