Hrana i piće u restoranima značajno skuplji nego lane, prenoćišta jedina pojeftinila

Cene ugostiteljskih usluga u januaru ove godine bile su 4,8 odsto više nego u januaru 2025. godine, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Najveći rast zabeležen je kod hrane, koja je u proseku poskupela za 7 odsto. U okviru te kategorije, gotova jela beleže rast od čak 10,3 procenta, što predstavlja najveće pojedinačno povećanje cena. Slede variva sa rastom od 8,2 odsto, dok su kolači skuplji za 7,1 procenat u odnosu na isti period prošle godine. Poskupela su i pića. Alkoholna pića skuplja su za 8,5 odsto, dok su bezalkoholna poskupela za 7,5 procenata. Sa druge strane, pad cena zabeležen je jedino