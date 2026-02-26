Poruke podrške Ivici Dačiću i od kragujevačkih socijalista

RTK pre 1 sat
Poruke podrške Ivici Dačiću i od kragujevačkih socijalista

Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća.

On je na mehaničkoj ventilaciji, da se primenjuju sve mere intenzivnog lečenja i lekari su uspeli da stabilizuju njegovo stanje. Predsedniku SPS-a poruke podrške upućuju brojni odbori te partije, među kojima i kragujevački socijalisti, kao i predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, Ivica Momčilović.
Otvori na rtk.co.rs

Povezane vesti »

Doktor Popević: Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Doktor Popević: Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

RTS pre 3 sata
Lekar: Stanje ministra Dačića i dalje teško, ali u ovom momentu nema pogoršanja (VIDEO)

Lekar: Stanje ministra Dačića i dalje teško, ali u ovom momentu nema pogoršanja (VIDEO)

Insajder pre 4 sati
(Video) "Dačić je i dalje i teškom stanju" Oglasio se doktor o stanju ministra: "Borimo se da dođe do poboljšanja"

(Video) "Dačić je i dalje i teškom stanju" Oglasio se doktor o stanju ministra: "Borimo se da dođe do poboljšanja"

Blic pre 5 sati
I dalje teško, ali stabilno: Oglasili se lekari sa KBC o zdravstvenom stanju ministra Ivice Dačića

I dalje teško, ali stabilno: Oglasili se lekari sa KBC o zdravstvenom stanju ministra Ivice Dačića

RINA pre 4 sati
Dačić i dalje teško

Dačić i dalje teško

Vesti online pre 4 sati
Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Zdravstveno stanje ministra Dačića i dalje teško

Sputnik pre 4 sati
Zdravstveno stanje Ivice Dačića, novo obraćanje lekara

Zdravstveno stanje Ivice Dačića, novo obraćanje lekara

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SPSIvica DačićVlada Srbije

Politika, najnovije vesti »

U Boru i Kuli proglašene izborne liste koalicije okupljene oko SNS

U Boru i Kuli proglašene izborne liste koalicije okupljene oko SNS

Danas pre 36 minuta
Posle koalicije oko SNS, proglašena i lista Ujedinjeni za Sevojno, za lokalne izbore 29. marta

Posle koalicije oko SNS, proglašena i lista Ujedinjeni za Sevojno, za lokalne izbore 29. marta

Danas pre 51 minuta
Haradinaj: Kurti vodi Kosovo ka novim izborima

Haradinaj: Kurti vodi Kosovo ka novim izborima

Danas pre 21 minuta
Održan prijem povodom rođendana japanskog cara u Beogradu (foto, video)

Održan prijem povodom rođendana japanskog cara u Beogradu (foto, video)

Blic pre 2 sata
"Uvereni smo da će prevazići ovaj izazov." Dobrovoljni vatrogasci širom Srbije uputili podršku Ivici Dačiću: "Želimo mu brzo…

"Uvereni smo da će prevazići ovaj izazov." Dobrovoljni vatrogasci širom Srbije uputili podršku Ivici Dačiću: "Želimo mu brzo ozdravljenje."

Blic pre 1 sat