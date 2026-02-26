Poruke podrške Ivici Dačiću i od kragujevačkih socijalista

Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je u sredu uveče hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale upale pluća.

On je na mehaničkoj ventilaciji, da se primenjuju sve mere intenzivnog lečenja i lekari su uspeli da stabilizuju njegovo stanje. Predsedniku SPS-a poruke podrške upućuju brojni odbori te partije, među kojima i kragujevački socijalisti, kao i predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, Ivica Momčilović.