Produžeci na "Marakani", Lil vodi sa 2:0 i blizu je osmine finala

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Lila u revanš meču plej-ofa Lige Evrope. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Najvažnije detalje možete pratiti na našem portalu.

Kraj prvog produžetka - 0:2 Zvezda je primila gol i u narednih 15 minuta će morati da krene na sve ili ništa. 104' Poslednje Stankovićeve izmene - 0:2 Ovusu i Katai su zamenili Kostova i Rodrigaa. 102' Tiknizjan pokušava - 0:2 Izuzetno neprecizan udarac. Ne deluje Zvezda dobro u ovim momentima. 99' GOL! Ngoj za 0:2 Rezervista se ubacio iz drugog plana po desnoj strani i iskoristio dodavanje Koreje da savlada Mateusa. Zvezda je sada u velikom problemu. 95' Evo