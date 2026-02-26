(FOTO) Zaplena cigareta u Sjenici: U skrivenom bunkeru kamiona pronađena roba vredna 3,5 miliona dinara SJENICA – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa više specijalizovanih odeljenja za suzbijanje kriminala, lišili su slobode muškarca iz Tutina nakon što je u teretnom vozilu kojim je upravljao pronađena veća količina krijumčarenih cigareta. Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja