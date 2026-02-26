Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Serbian News Media pre 4 sati
Drašković: Prosečna plata od 1.000 evra je privid, vrednost joj je kao nekad 500-600 evra

Ekonomista Božo Drašković rekao je danas da prosečna plata od 1.057 evra u decembru 2025. u Srbiji nije pokazatelj stvarnog rasta životnog standarda, jer inflacija i fiksni kurs evra u značajnoj meri „pojedu“ taj nominalni prihod, preneo je portal lista Danas. „Ovo je samo nominalni rast zarada.

Kupovna moć dinarske protivvrednosti od 1.057 evra je zapravo manja nego što je bila pre nekoliko godina kada je prosečna plata iznosila 500 ili 600 evra“, rekao je Drašković. Prosečna plata u decembru 2025. godine iznosila je, po podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), 1.057 evra (124.089 dinara), a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u januaru 2024, prilikom predstavljanja programa „Skok u budućnost“, najavio da će prosečna plata na kraju 2025.
N1 Info pre 3 sata
Nova pre 3 sata
Radio sto plus pre 4 sati
Danas pre 6 sati
N1 Info pre 6 sati
Blic pre 8 sati
BizLife pre 8 sati
