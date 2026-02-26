Hilari Klinton svedočila da nije znala o Epstinovima zločinima i da se ne seća da ga je upoznala

Serbian News Media pre 3 sata
Hilari Klinton svedočila da nije znala o Epstinovima zločinima i da se ne seća da ga je upoznala

Bivšadržavna sekretarka SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton) je danas rekla poslanicima Predstavničkog doma Kongresa SAD koji su je saslušali u selu kod Njujorka, da nije imala saznanja o zločinima pokojnog finansijera i podvodača Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein) ili Epstinove nekadašnje devojke Gislen Maksvel (Ghislaine Maxwell).

Danas su počela dvodnevna saslušanja koja će obuhvatiti i bivšeg predsednika Bila Klintona. „Nisam znala o njihovim kriminalnim aktivnostima. Ne sećam se da sam ikada srela Epstina“, rekla je Hilari Klinton u uvodnoj reči koju je prenela na društvenim mrežama. Saslušanja iza zatvorenih vrata u rodnom gradu Klintonovih, Čapaki, tipično mirnom zaseoku severno od Njujorka, dolaze nakon višemesečnih napetih sukoba između bivšeg moćnog para Klinton i Nadzornog odbora
