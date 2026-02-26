Studenti u blokadi najavili da će sve važne pozive i informacije građanima ubuduće slati mejlom

Studenti u blokadi pozvali su danas građane, koji su im tokom akcije 28. decembra prošle godine ostavili mejl adrese, da proveravaju svoju elektronsku poštu, jer će sve važne pozive na akcije i informacije ubuduće slati tim putem. „28. decembra smo se umrežili, danas se mreža aktivira“, naveli su studenti na društvenoj mreži Instagram. Dodali su da nastavljaju „punim tempom“, kao i da se raduju predstojećim aktivnostima. „Pozivamo vas da redovno proveravate svoje