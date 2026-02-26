(VIDEO) Zna li Vašington koji je rezultat?

U trenucima kada Karlik Džons promašuje za izjednačenje Duejn Vašington je uz stisak pesnice krenuo ka svom saigraču.

Nije Partizan uspeo u Istanbulu. Može se reći da je skupo prodao kožu aktuelnom lideru Evrolige i aktuelnom šampionu Evrope Fenerbahčeu. Pali su crno-beli u samoj završnici, a s obzirom na to da im se tek vratio lider Karlik Džons može se reći da ima zadovoljavajućih stvari kod beogradskog tima. Ipak ima i zabrinjavajućih… Duejn Vašington je šutirao tek 1/5 za tri poena, komičan je bio njegov promašaj krajem prvog poluvremena kada je pogodio rub table, a oštrom oku