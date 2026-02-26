Majstor Elajdža probudio Hapoel i Micića, Valensija deklasirala Baskoniju!

Pobeda Hapoela posle pet uzastopnih poraza u Evroligi, ovoga puta su na svom terenu savladali Armani rezultatom 92:86.

Prva četvrtina je bila veoma loša za Armani, svega pet uhvaćenih skokova, pored toga su promašivali trojke i Hapoel je stekao veliku razliku nakon prvih deset minuta (29:19). Oturu je briljirao u tom periodu, kao i oporavljeni Brajant. Vasilije Micić je zaigrao sjajno u drugoj deonici, pogodio je neke važne šuteve i održavao prednost svog tima, ali su gosti imali Šildsa i Ledeja koji su sjajnom igrom smanjili na samo dva poena zaostatka pred drugo poluvreme. Čekao