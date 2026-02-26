Oštra poruka iz Mađarske: Blokiraćemo važne odluke za Ukrajinu u EU dok se ne obnove isporuke nafte

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova po drugi put u jednom danu pozvalo je otpravnika poslova Mađarske, ali nije preciziralo datum pokretanja naftovoda „Družba“. Bez toga, Mađarska će nastaviti da blokira odluke EU važne za Ukrajinu, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Prema njegovim rečima, ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova „nije dalo nikakvo objašnjenje niti odredilo datum“ za nastavak tranzita nafte iz Rusije, tako da je „apsolutno jasno da žele da stvore vanrednu situaciju sa isporukom nafte Mađarskoj pre izbora“. Tranzit ruske nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj obustavljen je 27. januara. Ukrajinske vlasti su kao razlog navele udar ruskog drona, dok Budimpešta i Bratislava odgovornost pripisuju Kijevu. Obnova isporuka