Sijarto: Kijev priznao da je „Družbu“ blokirao iz političkih razloga

Ukrajina je priznala da je obustavila isporuke ruske nafte preko naftovoda „Družba“ iz političkih razloga. To je postalo poznato nakon posete ambasadora Mađarske u Kijevu Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je dodao da ukrajinska strana za obnavljanje transporta „nema nikakve fizičke ili tehničke razloge“, već isključivo „političke“. Prema njegovim rečima, u zamenu za nastavak tranzita Ukrajina od Mađarske traži „oružje i novac“. Mađarska je, kako je naveo, tu ponudu odbila. Sijarto je potvrdio da Budimpešta i dalje zahteva od Kijeva da obnovi isporuke nafte preko „Družbe“ i „prekine mešanje u izborni proces u Mađarskoj“. Tranzit ruske nafte ka Mađarskoj i