U nastavku akcije „Armagedon“ uhapšeno sedam osoba

U nastavku akcije „Armagedon“, policija je u saradnji Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila je sedam osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Sumnja se da su uhapšeni B. F. (57), P. M. (24), D. N. (38), B. R. (72), S. S. (64), P. S. (64) i M. O. (44), u dužem vremenskom periodu, putem Dark Veba preuzimali, čuvali i delili materijal nastao seksualnom eksploatacijom dece, saopšteno je iz MUP-a. Prilikom pretresa stanova osumnjičenih, na elektronskim uređajima pronađeno je više gigabajta fotografija i video-zapisa koji prikazuju tešku zloupotrebu dece, u najvećem broju slučajeva uzrasta od 4 do 14 godina,