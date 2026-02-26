Bivši ministar finansija Grčke Janis Varufakis optužen za navodno promovisanje droge

Bivši ministar finansija Grčke Janis Varufakis optužen je i suočiće se s suđenjem zbog navodnog promovisanja upotrebe droge, saopštila je danas njegova leva politička stranka MeRA25.

Varufakis, koji je bio član levo orijentisane vlade Sirize tokom finansijske krize 2015. godine i koji je i dalje popularan među evropskom levicom, trebalo bi da se pojavi pred sudom 16. decembra, prenosi briselski Politiko. Optužbe se odnose na njegove komentare tokom jednog podkasta, u kojem je priznao da je pre 36 godina probao drogu na festivalu u Australiji. Varufakis je priznao da je koristio marihuanu, ali i da je imao jedno iskustvo s ekstazijem na
