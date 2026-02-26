Nova runda pregovora na pomolu: Ukrajina i SAD se sastaju u Ženevi

Ukrajinska delegacija na čelu sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim nastavila je danas bilateralne pregovore u Ženevi sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o ekonomskoj podršci, pripremi novih mirovnih pregovora i razmeni ratnih zarobljenika. Kako prenosi Ukrinform, Umerov je naveo da su u sastavu