U Velikoj Britaniji u sredu je počela da radi prva ukrajinska fabrika doronova u toj zemlji, u kojoj će se proizvoditi "šark" dronovi, izjavio je ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni, koji je i bivši komandant ukrajinskih oružanih snaga.

Zalužni je u objavi na društvenim mrežama rekao da pokretanje proizvodnje dronova u Velikoj Britaniji "ima duboku stratešku logiku", prenosi Gardijan. Prema njegovim rečima, otvaranje fabrike dronova u Velikoj Britaniji nije namenjeno samo pomeranju "centra gravitacije dalje od Ukrajine", već proširenju zajedničkih kapaciteta i uspostavljanju "drugog sloja otpornosti koji garantuje kontinuitet proizvodnje". "Stvaramo novi kvalitet partnerstva, gde saveznici ne samo