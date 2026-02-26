Ruski mediji: Delegacija Moskve stigla u hotel u Ženevi na razgovore sa predstavnicima SAD

Večernje novosti pre 2 sata
Ruski mediji: Delegacija Moskve stigla u hotel u Ženevi na razgovore sa predstavnicima SAD

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev stigao je u hotel u Ženevi, gde se očekuje da će održati razgovori ruske delegacije sa američkom stranom, prenose ruski mediji.

Foto: Profimedia Dmitrijev je stigao u hotel "Four Seasons" u zatamnjenom minivenu u 16:25 po lokalnom vremenu, prenosi RIA Novosti. Američka delegacija boravi u hotelu od 14 časova gde vodi razgovore sa ukrajinskom delegacijom. Kada je Dmitrijev stigao, policija je počela da priprema automobile ukrajinske delegacije za polazak, navodi agencija. Ukrajinska delegacija na čelu sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine Rustemom Umerovim
