"Ukrajina je priznala!" Hitno se oglasio Sijarto - Kijev „Družbu“ blokirao iz političkih razloga, žele oružje i novac!

UKRAJINA je priznala da je obustavila isporuke ruske nafte preko naftovoda „Družba“ iz političkih razloga. To je postalo poznato nakon posete ambasadora Mađarske u Kijevu Ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto Tanjug - Danas je otpravnik poslova naše ambasade u Kijevu pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine. Tamo su priznali da je naftovod blokiran iz političkih razloga - rekao je Sijarto u video-obraćanju na televiziji M1. On je dodao da ukrajinska strana za obnavljanje transporta „nema nikakve fizičke ili tehničke razloge“, već isključivo „političke“. Prema njegovim rečima, u zamenu za nastavak tranzita Ukrajina od Mađarske traži „oružje i novac“. Mađarska