Aktivna noć hitne pomoći: Muškarac povređen u udesu kod Surčina, izbio požar na Čukarici

B92 pre 1 sat
Muškarac star 40 godina lakše je povređen u saobraćajnoj nezgodi koja se protekle noći dogodila na obilaznici oko Beograda kod Surčina, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Udes se dogodio u 2.10 časova, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar. U 19.33 sati u Vodovodskoj ulici na Čukarici izbio je požar, ali u njemu nijedna osoba nije povređena. Ekipe Hitne pomoći obavile su u noćnoj smeni 70 intervencija, a od toga je devet bilo na javnom mestu. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, najviše pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom.
