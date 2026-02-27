Eksplozija u zgradi; Sve se treslo - ima povređenih VIDEO

Eksplozija je danas potresla stambenu zgradu na jugozapadu Moskva, pri čemu su povređene dve osobe, prenose ruski mediji.

Prema navodima Telegram kanala REN TV, povređeni su zbrinuti na licu mesta, dok uzrok detonacije za sada nije poznat. Očevici su ispričali da su ubrzo nakon eksplozije na teren stigle hitne službe, uključujući četiri vatrogasna vozila i dva vozila Hitne pomoći. Nadležne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti incidenta.