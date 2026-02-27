Eksplozija u zgradi; Sve se treslo - ima povređenih VIDEO

B92 pre 7 minuta
Eksplozija je danas potresla stambenu zgradu na jugozapadu Moskva, pri čemu su povređene dve osobe, prenose ruski mediji.

Prema navodima Telegram kanala REN TV, povređeni su zbrinuti na licu mesta, dok uzrok detonacije za sada nije poznat. Očevici su ispričali da su ubrzo nakon eksplozije na teren stigle hitne službe, uključujući četiri vatrogasna vozila i dva vozila Hitne pomoći. Nadležne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Tražite još vesti za temu Svet? Rubrika Info donosi vam sve najvažnije informacije iz zemlje, regiona i sveta. Bilo da vas zanima
Moskva

