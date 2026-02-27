Ovo su novi finalisti Pesme za Evroviziju 2026

Večeras je održano drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026, takmičenja na kojem se bira predstavnik Srbije na Evroviziji.

Izabrano je drugih sedmoro finalista koji će se za odlazak na Evroviziju 2026 boriti u subotu, 28. februara u finalu PZE. Novi finalisti Pesme za Evroviziju su: 1. Geminni – Metar sreće 2. Brat Pelin – Fraulein 3. Zona – Čairi 4. Lu-Ka – Veruj 5. Lavina – Kraj mene 6. Jack Lupino – Adrenalin 7. Harem Girls Pre dva dana izabrani su prvi finalisti i oni su: Lores Zejna YANX Ana Mašulović Kosmos Trip Mirna Iva Grujin Ko će Srbiju ove godine redstavljati na Evroviziji