Ovo su svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026: Neko od njih ide u Beč

Večeras je održano drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026, takmičenja na kojem se bira predstavnik Srbije na Evroviziji.

Izabrano je drugih sedmoro finalista koji će se za odlazak na Evroviziju 2026 boriti u subotu, 28. februara u finalu PZE. Sada su poznati svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026, a to su: 1. Geminni – Metar sreće 2. Brat Pelin – Fraulein 3. Zona – Čairi 4. Lu-Ka – Veruj 5. Lavina – Kraj mene 6. Jack Lupino – Adrenalin 7. Harem Girls 8. Lores 9. Zejna 10. YANX 11. Ana Mašulović 12. Kosmos Trip 13. Mirna Radulović 14. Iva Grujin Ko će Srbiju ove godine redstavljati na