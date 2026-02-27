Pavlović (NPS): Rebalans budžeta predviđa da Grad Beograd plati kaznu od 2,5 milijardi dinara

Šef odborničke grupe Narodni pokret Srbije - Demokratska stranka - Novo lice Srbije - Ekološki ustanak u Skupštini Beograda Miloš Pavlović izjavio je danas da je u rebalansu budžeta grada planirano plaćanje novčane kazne koju Grad mora da plati, u iznosu od 2,5 milijardi dinara.

"Mi ne znamo ni kome se plaća, ni na šta se odnosi, osim da to moraju da plate građani Beograda", rekao je Pavlović novinarima uoči sednice gradskog parlamenta.{video1}

Dodao da se rebalans budžeta donosi nepuna dva meseca nakon što je usvojen budžet grada, koji je uvećan sa 205 milijardi dinara na 208,7 milijardi dinara, odnosno za 3,7 milijardi dinara.

Prema njegovim rečima, budžet je neuravnotežen, jer je budžet koji je usvojen prema završnom računu za 2024. godinu bio 167 milijardi dinara.

"To je nešto što je realno, a sada imamo projekciju koja je 208,7 milijardi dinara, što je više od 40 milijardi dinara više od onoga što je realno. Fiskalni deficit se takođe povećava. On je sada 5,7 milijardi dinara, umesto dosadašnjih 4,46 milijardi", kazao je Pavlović.

Optužio je da vlast, da bi našla novac za ta zaduženja, povećava cenu komunalnih usluga, poput višestruko uvećanih računa za struju.

Odbornik NPS Nenad Baletić ocenio je da predlagači rebalansa budžeta "nisu sposobni ni da se bave budžetom jedne trafike", navodeći da bi njima trebalo da bude zarbanjeno da se bave javnim finansijama.