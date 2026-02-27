(Foto) Isplivali šokantni satelitski snimci Tramp nagomilao oružje brže od zvuka u ovu bazu na Bliskom istoku: Sprema se konačan udar?!

F-22 Raptor je borbeni avion namenjen i vazdušnim i kopnenim dejstvima SAD ne dozvoljavaju prodaju F-22 drugim državama zbog poverljive tehnologije Nedavni satelitski snimci kineske kompanije Mizarvision pokazuju da je 11 američkih stelt borbenih aviona F-22 nedavno raspoređeno u vazduhoplovnoj bazi Ovda, na jugu Izraela, javlja CNN.

Avioni pete generacije F-22 Raptor, koji su se prvi put pojavili u sredu na snimcima kompanije Planet Labs, predstavljaju najnovije značajno pojačanje američkog vojnog prisustva na Bliskom istoku, u trenutku kada se vode pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o iranskom nuklearnom programu, navodi CNN. F-22 Raptor je borbeni avion namenjen i vazdušnim i kopnenim dejstvima. Reč je o prvom američkom avionu sa sposobnošću "superkrstarenja", što znači da
