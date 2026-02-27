Horor u srcu evropske metropole Tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u izlog: Ima poginulih, skoro 40 povređenih (video)

Blic pre 1 sat
Horor u srcu evropske metropole Tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u izlog: Ima poginulih, skoro 40 povređenih (video)

Na mestu događaja intervenisale su brojne hitne službe, a među prisutnima su bili gradonačelnik i gradski zvaničnici Uzroci nesreće još uvek nisu poznati Tramvaj linije 9, koji je saobraćao ka Porta Đenovi, iskliznuo je iz šina u ulici Via Vitorio Veneto u Milanu nešto pre 16.15 časova u petak.

Prema poslednjim informacijama, jedna osoba je poginula, a 39 je povređeno. Uzroci saobraćajne nesreće za sada nisu poznati. Tramvaj je, nakon što je iskočio iz šina, udario u izlog jedne prodavnice, pri čemu je oborilo i usmrtio jednu osobu. Sve se dogodilo nešto pre 16.15 časova, kako je saopštila regionalna agencija za hitne intervencije. Tramvaj kretao se od Trga Republike u pravcu Trga Oberdan. Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći uz veliki broj
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dvoje povređenih u sudaru automobila i motocikla u Novom Sadu

Dvoje povređenih u sudaru automobila i motocikla u Novom Sadu

N1 Info pre 19 minuta
Dvoje povređenih u sudaru automobila i motocikla u Novom Sadu

Dvoje povređenih u sudaru automobila i motocikla u Novom Sadu

Nova pre 19 minuta
Sudar automobila i skutera, dvoje mladih povređeno

Sudar automobila i skutera, dvoje mladih povređeno

Moj Novi Sad pre 9 minuta
Sudar automobila i motocikla u Cara Dušana, dvoje povređeno

Sudar automobila i motocikla u Cara Dušana, dvoje povređeno

Radio 021 pre 24 minuta
Direktan sudar kod Kaća, četvoro prevezeno u Urgentni centar

Direktan sudar kod Kaća, četvoro prevezeno u Urgentni centar

N1 Info pre 1 sat
Sudar automobila i motocikla, dve osobe povređene

Sudar automobila i motocikla, dve osobe povređene

RTV pre 59 minuta
Teško povređeni mladić i devojka Jeziva saobraćajka u Cara Dušana: Motocikl podleteo pod auto Intervenisale dve lekarske ekipe!…

Teško povređeni mladić i devojka Jeziva saobraćajka u Cara Dušana: Motocikl podleteo pod auto Intervenisale dve lekarske ekipe!

Dnevnik pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Đenova

Svet, najnovije vesti »

Skandal trese Ameriku nakon saslušanja Tramp stao u odbranu Klintona: "Volim ga, ne sviđa mi se šta mu rade, ali mene su…

Skandal trese Ameriku nakon saslušanja Tramp stao u odbranu Klintona: "Volim ga, ne sviđa mi se šta mu rade, ali mene su progonili mnogo više!"

Blic pre 19 minuta
(Video) "Ne želim da upotrebim silu, ali nekad moram" Tramp najavio rat Teheranu?! Još jedna evropska zemlja izdala hitnu…

(Video) "Ne želim da upotrebim silu, ali nekad moram" Tramp najavio rat Teheranu?! Još jedna evropska zemlja izdala hitnu naredbu za evakuaciju iz Irana

Blic pre 59 minuta
Drama u Skoplju: Osnovac doneo nož u školu, roditelji optužuju direktorku za zataškavanje nasilja, a majka deteta iznela…

Drama u Skoplju: Osnovac doneo nož u školu, roditelji optužuju direktorku za zataškavanje nasilja, a majka deteta iznela bizarnu odbranu sina

Blic pre 1 sat
Tramp: Nisam zadovoljan dosadašnjim tokom pregovora sa Iranom, uvek postoji rizik od dugog sukoba

Tramp: Nisam zadovoljan dosadašnjim tokom pregovora sa Iranom, uvek postoji rizik od dugog sukoba

Danas pre 1 sat
"Samo ako Putin to dozvoli" Neverovatan zaokret, šok poruka od Evrope: Saveznici Ukrajine u zamci sopstvenog plana

"Samo ako Putin to dozvoli" Neverovatan zaokret, šok poruka od Evrope: Saveznici Ukrajine u zamci sopstvenog plana

Blic pre 2 sata