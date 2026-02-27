Horor u srcu evropske metropole Tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u izlog: Ima poginulih, skoro 40 povređenih (video)

Na mestu događaja intervenisale su brojne hitne službe, a među prisutnima su bili gradonačelnik i gradski zvaničnici Uzroci nesreće još uvek nisu poznati Tramvaj linije 9, koji je saobraćao ka Porta Đenovi, iskliznuo je iz šina u ulici Via Vitorio Veneto u Milanu nešto pre 16.15 časova u petak.

Prema poslednjim informacijama, jedna osoba je poginula, a 39 je povređeno. Uzroci saobraćajne nesreće za sada nisu poznati. Tramvaj je, nakon što je iskočio iz šina, udario u izlog jedne prodavnice, pri čemu je oborilo i usmrtio jednu osobu. Sve se dogodilo nešto pre 16.15 časova, kako je saopštila regionalna agencija za hitne intervencije. Tramvaj kretao se od Trga Republike u pravcu Trga Oberdan. Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći uz veliki broj