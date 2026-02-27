Na kladionicama skočila na drugo mesto! Zona pred nastup otvorila dušu: "Poslala bih sebe na Evroviziju, nije mi bitno tuđe mišljenje" (video)

U drugom polufinalu nastupa ukupno 12 takmičara, a 7 prolazi dalje u finale.

Veliko finale Pesme za Evroviziju održaće se 28. februara. Učesnica po imenu Zona, nastupiće večeras u drugoj polufinalnoj večeri na PZE 2026. Zona inače važi za jednog od većih favorita. Naime, Zona je sada pred našim kamerama govorila o svojim očekivanjima, obzirom da je skočila na kladionicama i da je na drugom mestu za pobedu. "Nisam ispratila, čujem da su komentari dobri i trudim se da ne upadnem u haos i da budem fokusirana. Mislim da radim kvalitetnu stvar,