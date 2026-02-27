Otkriven tačan iznos: Evo koliko novca od RTS-a dobijaju članovi stručnog žirija PZE 2026

Stručni žiri, čija imena će biti otkrivena nakon izbora pobednika, takođe daje ocene pored publike.

Večeras se održava drugo polufinale, dok je finale zakazano za 28. februar. Srbija ove nedelje bira predstavnika za Evroviziju putem takmičenja PZE 2026. Večeras se održava drugo polufinale, a sad je isplivao podatak o cifri koju dobija svaki član stručnog žirija na takmičenju. Ove subote, 28. februara, održava se veliko finale PZE 2026, a osim publike, glasove daje i stručni žiri koji je u strogoj tajnosti. Sa RTS-a su izrabrali stučne članove koji će dati svoj