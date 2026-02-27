Ovo su svi finalisti PZE 2026: Isplivao konačan spisak: Njih 14 se bori sa prvo mesto i odlazak na Evroviziju

Pored glasova publike, takmičare ocenjuje i stručni žiri koji radi u strogoj tajnosti Jedna članica grupe Harem Girls doživela je peh kada je pala u bekstejdžu tokom proglašenja finalista Sinoć je završeno drugo polufinale PZE 2026, a sedam takmičara plasiralo se u finale koje će se održati u subotu 28. februara.

U prvom polufinalu je takođe sedam takmičara prošlo dalje, te je sada objavljen konačan spisak svih izvođača koji će se boriti za prvo mesto i odlazak na Evroviziju. Sada je objavljen konačan spisak finalista koji će nastupati u finalu PZE 2026: -Geminni -Brat Pelin - Zona - LU – KA - LAVINA - Jack Lupino - Harem Girls x Ivana - Lores - Zejna - Yanx - Ana Mašulović - Kosmos Trip - Mirna – Iva Grujin Podsetimo, tokom proglašenja finalista, jedna od članica Harem