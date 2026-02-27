Ovo su svi finalisti PZE 2026: Isplivao konačan spisak: Njih 14 se bori sa prvo mesto i odlazak na Evroviziju

Blic pre 1 sat
Ovo su svi finalisti PZE 2026: Isplivao konačan spisak: Njih 14 se bori sa prvo mesto i odlazak na Evroviziju

Pored glasova publike, takmičare ocenjuje i stručni žiri koji radi u strogoj tajnosti Jedna članica grupe Harem Girls doživela je peh kada je pala u bekstejdžu tokom proglašenja finalista Sinoć je završeno drugo polufinale PZE 2026, a sedam takmičara plasiralo se u finale koje će se održati u subotu 28. februara.

U prvom polufinalu je takođe sedam takmičara prošlo dalje, te je sada objavljen konačan spisak svih izvođača koji će se boriti za prvo mesto i odlazak na Evroviziju. Sada je objavljen konačan spisak finalista koji će nastupati u finalu PZE 2026: -Geminni -Brat Pelin - Zona - LU – KA - LAVINA - Jack Lupino - Harem Girls x Ivana - Lores - Zejna - Yanx - Ana Mašulović - Kosmos Trip - Mirna – Iva Grujin Podsetimo, tokom proglašenja finalista, jedna od članica Harem
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evo ko je ubedljiv favorit za pobedu na PZE 2026: Evrovizijske kladionice kažu da će nas predstavljati ona

Evo ko je ubedljiv favorit za pobedu na PZE 2026: Evrovizijske kladionice kažu da će nas predstavljati ona

Telegraf pre 6 minuta
Evo ko je ubedljiv favorit za pobedu na PZE 2026. Kladionice kažu da će ona predstavljati Srbiju na Evroviziji

Evo ko je ubedljiv favorit za pobedu na PZE 2026. Kladionice kažu da će ona predstavljati Srbiju na Evroviziji

Blic pre 26 minuta
Poznati svi finalisti „Pesme za Evroviziju“

Poznati svi finalisti „Pesme za Evroviziju“

Sputnik pre 50 minuta
(Anketa) Da li vam se dopadaju nastupi takmičara iz drugog polufinala? Favoriti se plasirali u finale, a ima i iznenađenja

(Anketa) Da li vam se dopadaju nastupi takmičara iz drugog polufinala? Favoriti se plasirali u finale, a ima i iznenađenja

Kurir pre 26 minuta
Poznati svi finalisti "Pesme za Evroviziju"

Poznati svi finalisti "Pesme za Evroviziju"

Radio 021 pre 41 minuta
Ko će braniti boje Srbije: Krug se smanjio, za koga glasate? ANKETA

Ko će braniti boje Srbije: Krug se smanjio, za koga glasate? ANKETA

B92 pre 1 sat
Ovo su svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026: Neko od njih ide u Beč

Ovo su svi finalisti Pesme za Evroviziju 2026: Neko od njih ide u Beč

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosong

Kultura, najnovije vesti »

Našli su ga obešenog na periferiji Zagreba: Branka je majka sahranila u staklenom kovčegu, njegovo poslednje pismo izaziva jezu…

Našli su ga obešenog na periferiji Zagreba: Branka je majka sahranila u staklenom kovčegu, njegovo poslednje pismo izaziva jezu

Kurir pre 0 minuta
Srbi i knjiga: Gde smo između „skrolovanja“ i papirnih stranica?

Srbi i knjiga: Gde smo između „skrolovanja“ i papirnih stranica?

Večernje novosti pre 16 minuta
Evo ko je ubedljiv favorit za pobedu na PZE 2026: Evrovizijske kladionice kažu da će nas predstavljati ona

Evo ko je ubedljiv favorit za pobedu na PZE 2026: Evrovizijske kladionice kažu da će nas predstavljati ona

Telegraf pre 6 minuta
Ovaj ratni film neki ljudi već nazivaju jednim od najboljih, a nije još ni stigao u bioskope

Ovaj ratni film neki ljudi već nazivaju jednim od najboljih, a nije još ni stigao u bioskope

Danas pre 56 minuta
Ovo su svi finalisti PZE 2026: Isplivao konačan spisak: Njih 14 se bori sa prvo mesto i odlazak na Evroviziju

Ovo su svi finalisti PZE 2026: Isplivao konačan spisak: Njih 14 se bori sa prvo mesto i odlazak na Evroviziju

Blic pre 1 sat