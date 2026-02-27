(Video) Eksplozije u Kabulu Pakistan bombardovao ciljeve talibanske vlade: "Ovo sada je otvoreni rat!"

Blic pre 56 minuta
(Video) Eksplozije u Kabulu Pakistan bombardovao ciljeve talibanske vlade: "Ovo sada je otvoreni rat!"
Ciljevi napada bili su talibanski položaji, štabovi i skladišta municije duž granice Obe strane su prijavile velike gubitke, ali se brojevi razlikuju i nisu nezavisno potvrđeni Pakistan je tokom noći izveo vazdušne i kopnene napade na ciljeve talibanske vlade u Kabulu, Kandaharu i Paktiji, nakon što su, prema navodima Islamabada, avganistanske snage prethodno pokrenule "neizazvane napade" na pakistanske vojne objekte duž granice. Pakistanski ministar odbrane
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, ministar govori o "otvorenom ratu"

Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, ministar govori o "otvorenom ratu"

RTV pre 6 minuta
Eksplozije potresle Kabul nakon međusobnih udara Pakistana i Afganistana u nestabilnoj pograničnoj zoni

Eksplozije potresle Kabul nakon međusobnih udara Pakistana i Afganistana u nestabilnoj pograničnoj zoni

Slobodna Evropa pre 21 minuta
Pakistan pokrenuo napade na Avganistan – ministar odbrane objavio: Reč je o otvorenom ratu /foto/

Pakistan pokrenuo napade na Avganistan – ministar odbrane objavio: Reč je o otvorenom ratu /foto/

Sputnik pre 25 minuta
Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, ministar govori o "otvorenom ratu"

Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, ministar govori o "otvorenom ratu"

Euronews pre 35 minuta
Eksplozije u Kabulu: Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve

Eksplozije u Kabulu: Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve

Mondo pre 55 minuta
"Počeo je otvoreni rat": Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve

"Počeo je otvoreni rat": Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve

Večernje novosti pre 51 minuta
Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, eksplozije u Kabulu: "Ovo je otvoreni rat!"

Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, eksplozije u Kabulu: "Ovo je otvoreni rat!"

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PakistanKabul

Svet, najnovije vesti »

Vojno odbrojavanje – sporazum SAD i Irana ili eskalacija?

Vojno odbrojavanje – sporazum SAD i Irana ili eskalacija?

NIN pre 0 minuta
Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, ministar govori o "otvorenom ratu"

Pakistan pokrenuo napade na talibanske ciljeve, ministar govori o "otvorenom ratu"

RTV pre 6 minuta
„Može da ruši, ali ne može da gradi“: Američki istoričar o „iscrpljenom“ Trampu

„Može da ruši, ali ne može da gradi“: Američki istoričar o „iscrpljenom“ Trampu

Danas pre 16 minuta
Vens: Nema šanse da će SAD biti u višegodišnjem ratu na Bliskom istoku

Vens: Nema šanse da će SAD biti u višegodišnjem ratu na Bliskom istoku

RTV pre 1 minut
Najnoviji plan Amerike - neka Izrael napadne prvi: Bela kuća menja scenario za vojni udar na Iran

Najnoviji plan Amerike - neka Izrael napadne prvi: Bela kuća menja scenario za vojni udar na Iran

Euronews pre 16 minuta