(Video) Kraj! Ove vesti su svi čekali, ali još uvek ništa nije konačno: Ključni pregovori nastavljaju se u ovom evropskom gradu…

Tehnički pregovori će se nastaviti u Beču, a novi krug indirektnih razgovora očekuje se za manje od nedelju dana.

Iran je poručio da je spreman da nastavi pregovore koliko god je potrebno, insistirajući na zaštiti svojih nacionalnih interesa i ukidanju sankcija. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ženevi bili jedni od najozbiljnijih koje je do sada vodio Iran i da je Teheran jasno izneo svoje zahteve u vezi sa ukidanjem sankcija i procesom ublažavanja sankcija. Arakči je naveo da su razgovori