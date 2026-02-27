(Video) "Nemam pojma o zločinima Epstajna" Oglasila se Hilari Klinton nakon 6 svedočenja pred Kongresom SAD, pozvala Trampa da svedoči pod zakletvom

Hilari Klinton je negirala saznanja o zločinima Džefrija Epstajna i pozvala da predsednik Tramp svedoči pod zakletvom o svojim vezama sa Epstajnom Nakon višesatnog saslušanja iza zatvorenih vrata, Klintonova je izrazila nezadovoljstvo što transkript nije odmah objavljen i kritikovala je republikance zbog selektivnog ispitivanja svedoka Nakon višesatnog svedočenja iza zatvorenih vrata pred kongresnim odborom, bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton oglasila