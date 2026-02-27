Ruski vlasnik i MOL su se usaglasili oko NIS-a, Srbija i Mađarska rešavaju Petrohemiju

Srbija i Mađarska rade na usaglašavanju međudržavnog sporazuma u oblasti energetike čiji je važan aspekt i preuzimanje udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

U okviru toga, razgovara se i o budućnosti Petrohemije u Pančevu i mogućnosti Srbije da otkupi pet odsto vlasništva u NIS-u. Očekuje se i da naftovod koji će povezivati Srbiju i Mađarsku bude završen do kraja 2027, saopšteno je u petak posle sastanka ministarke rudarstva trgovine Dubravke Đedović Handanović i ministra spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Szijjartom u Beogradu. Đedović Handanović je rekla da su pregovori o sporazumu dve zemlje u oblasti