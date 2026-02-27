Szijjártó: Uskoro putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta, poznata cena karte

Bloomberg Adria pre 52 minuta  |  Bloomberg Adria
Szijjártó: Uskoro putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta, poznata cena karte

Putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta biće pokrenut najkasnije do 27. marta, dok su u petak teretni vozovi počeli da koriste prugu, koja je deo kineske Incijative "Pojas i put".

Projekat je dogovoren pre 11 godina i predstavlja prvu kinesku investiciju u železničku infrastrukturu Evropske unije. Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Péter Szijjártó je najavio je u petak u Beogradu početak putničkog saobraćaja. On je dodao da će granične kontrole biti svedene na minimum i organizovane tako da ne utiču mnogo na brzinu prevoza, s obzirom na to da je u Evropskoj uniji sada na snazi sistem kontrole EES. Kako je precizirao, u Mađarskoj
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

"Od Beograda do Budimpešte za 26 evra" Sijarto najavio prvi putnički voz za kraj marta: Primene sistema EES biće svedene na…

"Od Beograda do Budimpešte za 26 evra" Sijarto najavio prvi putnički voz za kraj marta: Primene sistema EES biće svedene na minimum

Dnevnik pre 2 minuta
Sijarto: Pregovori oko NIS-a teku dobro, Rusi i MOL se usaglasili

Sijarto: Pregovori oko NIS-a teku dobro, Rusi i MOL se usaglasili

NIN pre 2 sata
Menjaju se pravila na granici sa Mađarskom: Sijarto najavio novi režim

Menjaju se pravila na granici sa Mađarskom: Sijarto najavio novi režim

Mondo pre 1 sat
Sijarto: Putnički vozovi od Beograda do Budimpešte najkasnije od 27. marta

Sijarto: Putnički vozovi od Beograda do Budimpešte najkasnije od 27. marta

Newsmax Balkans pre 1 sat
Srbija i Mađarska potpisale četiri ključna dokumenta o ekonomiji, energiji i EU integracijama

Srbija i Mađarska potpisale četiri ključna dokumenta o ekonomiji, energiji i EU integracijama

In medija pre 1 sat
Sijarto saopštio kada bi trebalo da krene putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta

Sijarto saopštio kada bi trebalo da krene putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta

N1 Info pre 3 sata
Adrijana Mesarović: U martu ćemo se predstaviti pred automobilskom industrijom u Mađarskoj

Adrijana Mesarović: U martu ćemo se predstaviti pred automobilskom industrijom u Mađarskoj

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBudimpeštaMađarskaEES

Politika, najnovije vesti »

Pomoćnik direktora za pulmologiju: Dačićevo zdravstveno stanje nepromenjeno i stabilno

Pomoćnik direktora za pulmologiju: Dačićevo zdravstveno stanje nepromenjeno i stabilno

NIN pre 17 minuta
"Nepromenjo je": Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

"Nepromenjo je": Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Blic pre 12 minuta
Popević: Zdravstveno stanje Dačića stabilno, sprovodi se dopunska dijagnostika

Popević: Zdravstveno stanje Dačića stabilno, sprovodi se dopunska dijagnostika

RTV pre 12 minuta
Rasturanje beogradske Pete i novosadske Jovine gimnazije: Osveta Vučićeve „pristojne Srbije”

Rasturanje beogradske Pete i novosadske Jovine gimnazije: Osveta Vučićeve „pristojne Srbije”

Vreme pre 12 minuta
Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Izborna komisija u Knjaževcu poništila rešenje o proglašenju liste "Aleksandar Vučić - Knjaževac, naša porodica"

Glas Zaječara pre 27 minuta