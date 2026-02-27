Szijjártó: Uskoro putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta, poznata cena karte

Putnički saobraćaj na brzoj pruzi Beograd–Budimpešta biće pokrenut najkasnije do 27. marta, dok su u petak teretni vozovi počeli da koriste prugu, koja je deo kineske Incijative "Pojas i put".

Projekat je dogovoren pre 11 godina i predstavlja prvu kinesku investiciju u železničku infrastrukturu Evropske unije. Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Péter Szijjártó je najavio je u petak u Beogradu početak putničkog saobraćaja. On je dodao da će granične kontrole biti svedene na minimum i organizovane tako da ne utiču mnogo na brzinu prevoza, s obzirom na to da je u Evropskoj uniji sada na snazi sistem kontrole EES. Kako je precizirao, u Mađarskoj